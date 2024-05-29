"Особенная": Акерке Буркитбай запечатлелась с кобызом и очаровала Казнет

Казахстанская кобызистка, солистка группы "Assyl" Акерке Буркитбай показала кадры с эффектной фотосессии с национальным инструментом и искупалась в комплиментах фанатов, передает NUR.KZ.

Супруга Али Окапова решила запечатлеться со своим инструментом и устроила яркую фотосессию. Для снимков Акерке надела длинное платье красного цвета и накидку в тон.

В подписи к фотографиям Буркитбай решила смотивировать поклонников своего творчества.

"Цени себя... Мечтай. Проси у Всевышнего. Действуй", - написала артистка.

Фанаты остались в восторге от увиденного. "Огоньки" в комментариях оставил муж Акерке Али Окапов и его родной брат Мади Рымбаев.

"Особенная", "Прекрасно! Красивая девушка. Будь счастлива", "Как красиво", "Отлично", - написали фолловеры.

Недавно Акерке Буркитбай сняла популярный в Сети тренд со своим младшим братом.