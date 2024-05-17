"У вас вся семья красивая": Акерке Буркитбай сняла популярный тренд с младшим братом

Казахстанская певица, супруга Али Окапова Акерке Буркитбай представила свою версию набирающего популярность тренда, в котором люди показывают, как выросли их младшие братья, передает NUR.KZ.

Иногда младшие братья и сестры растут слишком быстро, причем настолько, что сравнивая старые и новые фотографии и видео, в голову приходит лишь одна мысль: "Когда они успели так повзрослеть?".

Эта идея легла в основу нового тренда в соцсетях, где люди берут детские кадры со своими младшенькими, а через несколько секунд картинка меняется вместе со звуком, и вот они уже повзрослевшие и серьезные. Солистка группы "Assyl" решила показать подписчикам, каким был ее младший брат Аксункар, и каким стал сейчас.

"Ни одна старшая сестра не готова к этому", - подписала видео Буркитбай.

Поклонники выразили восхищение увиденным.

"Пусть будет счастливым", "Похож на американских актеров", "У вас вся семья красивая", "Настоящий казахский парень", "Этот молодой человек будет моделью", "Так похож на Роналдо", - написали в комментариях.

Недавно Акерке Буркитбай и ее супруг Али Окапов умилили Казнет фотографиями, сделанными на прогулке с сыном Зейном.