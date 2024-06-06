"Эстетично и красиво": Айю Шалкар в нежном образе сравнили с известной турецкой кинозвездой

Казахстанская модель Айя Шалкар показала в Instagram новую фотосессию для глянца. Подписчики оценили ее нежный образ, оставив массу лестных отзывов в комментариях, передает NUR.KZ.

Пиджак молочного цвета с алыми розами и белая воздушная юбка, естественный макияж и очаровательная улыбка, которую можно наблюдать на третьем фото в карусели, сделали фотосессию легкой, летней и очень нежной.

Пользователи соцсети оценили работу Шалкар и всей творческой команды, работавшей над созданием креативного образа. Отметим, что Айя попала в список Forbes "30 до 30" в этом году.

"Как эстетично и красиво", "На третьем фото вы стали похожи на Неслихан Атагюль", "Обожаю", "Самая лучшая, красивая и умная модель", - написали фанаты.

Не так давно стало известно, что Айя Шалкар рассталась с актером Аскаром Ильясовым. Аскар также высказался о расставании с моделью.