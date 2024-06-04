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"Моя королева": звезда сериала "Постучись в мою дверь" в элегантном образе впечатлила Сеть

Опубликовано:

Ханде Эрчел
Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Турецкая кинозвезда Ханде Эрчел, наиболее известная по сериалу "Постучись в мою дверь", появилась в элегантном черном платье и свела с ума фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

Черное гипюровое платье подчеркнуло фигуру 30-летней Ханде. Изысканный образ дополнила эффектная прическа и минималистичные украшения. Актриса запечатлелась на фоне зелени.

В карусели она представила ряд фото, ее верные поклонники дали высокую оценку новому образу звезды сериалов "Постучись в мою дверь", "Любовь не понимает слов".

"Я не знаю, можешь ли ты быть еще краше, Ханде", "Интересный образ", "Богиня", "Невероятно красиво", "Моя королева, ты выглядишь превосходно", - отметили пользователи соцсети.

Немногим ранее Ханде Эрчел снялась в прозрачном кружевном платье. А российская телеведущая Виктория Боня показала фото с Ханде Эрчел, снятые в Каннах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2111856-moya-koroleva-zvezda-seriala-postuchis-v-moyu-dver-v-elegantnom-obraze-vpechatlila-set/

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