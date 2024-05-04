"Есть что-то в этой рыжей красавице": Ханде Эрчел снялась в прозрачном кружевном платье

Одна из самых красивых актрис турецкого кино Ханде Эрчел предстала в чувственном образе – для новой фотосессии 30-летняя чаровница выбрала прозрачное кружевное платье с корсетом, передает NUR.KZ.

Черное кружевное платье, рыжие волнистые волосы, широко распахнутые глаза, минимум макияжа и лакированные сапожки – новая фотосессия Ханде не могла оставить равнодушными поклонников сериала "Постучись в мою дверь", где актриса блестяще исполнила главную роль.

Публикация за короткий срок набрала около 900 тысяч лайков и запестрела от смайликов в виде огня.

"Самая великолепная девушка в мире", "Красавица", "Я так рада, что ты сделала такую ​​невероятную фотосессию с рыжими волосами. Спасибо, что оставила нам этот огонь на память", "Есть что-то в этой рыжей красавице", "Невероятная красотка", "Моя любовь", - искупали в комплиментах актрису верные фанаты из разных стран мира.

Ранее Ханде Эрчел восхитила снимками в белье.