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"Красотки невероятные": посетившая Канны Виктория Боня показала фото с Ханде Эрчел

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Ханде Эрчел и Виктория Боня
Ханде Эрчел и Виктория Боня: t.me/v_bonya

Российская телеведущая Виктория Боня, посетившая Каннский кинофестиваль, выложила фото с известной турецкой кинозвездой Ханде Эрчел. Фанаты были в восторге от увиденного, передает NUR.KZ.

Фото Виктория Боня разместила в своем Telegram-канале. На снимках звезда турецких сериалов Ханде запечатлена в вечернем платье с глубоким декольте. А российская теледива выбрала для вечера в Каннах нежное розовое платье.

"Узнаете, кто это? Ваша любимая актриса из сериала "Постучись в мою дверь", - написала Боня под фото.

Фанаты тут же отреагировали на фото и оставили отзывы.

"Ого! Как много у вас интересных знакомств, Виктория", "Боже, какая она шикарная", "О, Эда!", "Обе шикарные", "Какая Ханде красивая, маленькая! И очень грациозная", "Красотки невероятные", - прокомментировали восхищенные пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2107407-krasotki-neveroyatnye-posetivshaya-kanny-viktoriya-bonya-pokazala-foto-s-hande-erchel/

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