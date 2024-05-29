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"Можно в нокаут отправить красотой": Дина Тасбулатова пощеголяла в мини-юбке

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Дина Тасбулатова
Дина Тасбулатова. Фото: instagram.com/dina_tasbulatova

Казахстанская актриса Дина Тасбулатова, сыгравшая в фильмах "Корни", "Моя большая казахская семья", пощеголяла в мини и впечатлила поклонников своего творчества, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Дина разместила в своем Instagram. На снимках звезда фильма "Келин особого назначения" запечатлелась в топе и мини-юбке.

"Не помню, когда в последний раз надевала мини", - призналась она.

"Ну хороша", "Тапки зачетные", "Огонь", "Красотка Дина. Моя любимая актриса", "Супер", "Стройное, спортивное тело. Видно, что Дина в зал ходит", "Таэквондо идет на пользу, в нокаут можно отправить ударом с ноги или красотой", - отметили комментаторы в Сети.

Мы также писали, что Дина Тасбулатова рассказала о приключениях в Мадриде и показала солнечные фото. Она также призналась, что засмотрелась на испанских парней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2108535-mozhno-v-nokaut-otpravit-krasotoy-dina-tasbulatova-poshchegolyala-v-mini-yubke/

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