"Можно в нокаут отправить красотой": Дина Тасбулатова пощеголяла в мини-юбке

Казахстанская актриса Дина Тасбулатова, сыгравшая в фильмах "Корни", "Моя большая казахская семья", пощеголяла в мини и впечатлила поклонников своего творчества, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Дина разместила в своем Instagram. На снимках звезда фильма "Келин особого назначения" запечатлелась в топе и мини-юбке.

"Не помню, когда в последний раз надевала мини", - призналась она.

"Ну хороша", "Тапки зачетные", "Огонь", "Красотка Дина. Моя любимая актриса", "Супер", "Стройное, спортивное тело. Видно, что Дина в зал ходит", "Таэквондо идет на пользу, в нокаут можно отправить ударом с ноги или красотой", - отметили комментаторы в Сети.

Мы также писали, что Дина Тасбулатова рассказала о приключениях в Мадриде и показала солнечные фото. Она также призналась, что засмотрелась на испанских парней.