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Дина Тасбулатова рассказала о приключениях в Мадриде и показала новые фото

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Дина Тасбулатова
Дина Тасбулатова. Фото: instagram.com/dina_tasbulatova

Казахстанская актриса Дина Тасбулатова, сыгравшая в фильмах "Моя большая казахская семья" и "Бизнесмены", показала новые фото из Испании, где сейчас находится, передает NUR.KZ.

Дина поведала о своих приключениях в Мадриде.

"В Испании плохо говорят на английском, даже в центре города иногда официантам приходится объяснять на ломаном испанском, что ты хочешь заказать", - написала она.

Дина рассказала, что пыталась сделать заказ в ресторане. Однако не смогла объяснить, что хочет бургер с говядиной.

"Пришлось прибегнуть к интернациональному языку жестов", - посмеялась она.

Сторис Дины Тасбулатовой
Сторис Дины Тасбулатовой. Скриншот: instagram.com/dina_tasbulatova

Актриса также разместила новые фото из Мадрида в карусели.

"Мадридский вайб. На память", - отметила она.

"Как местная жительница", "Хорошего отдыха", "Тебе к лицу этот город", "Супер", "Красотка", - гласят отзывы под фото.

Ранее мы писали, что Дина Тасбулатова засмотрелась на испанских парней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2095313-dina-tasbulatova-rasskazala-o-priklyucheniyah-v-madride-i-pokazala-novye-foto/

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