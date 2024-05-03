Дина Тасбулатова рассказала о приключениях в Мадриде и показала новые фото
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Казахстанская актриса Дина Тасбулатова, сыгравшая в фильмах "Моя большая казахская семья" и "Бизнесмены", показала новые фото из Испании, где сейчас находится, передает NUR.KZ.
Дина поведала о своих приключениях в Мадриде.
"В Испании плохо говорят на английском, даже в центре города иногда официантам приходится объяснять на ломаном испанском, что ты хочешь заказать", - написала она.
Дина рассказала, что пыталась сделать заказ в ресторане. Однако не смогла объяснить, что хочет бургер с говядиной.
"Пришлось прибегнуть к интернациональному языку жестов", - посмеялась она.
Актриса также разместила новые фото из Мадрида в карусели.
"Мадридский вайб. На память", - отметила она.
"Как местная жительница", "Хорошего отдыха", "Тебе к лицу этот город", "Супер", "Красотка", - гласят отзывы под фото.
Ранее мы писали, что Дина Тасбулатова засмотрелась на испанских парней.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2095313-dina-tasbulatova-rasskazala-o-priklyucheniyah-v-madride-i-pokazala-novye-foto/