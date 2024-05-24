"Королева ночи": звезда турецкого сериала "Черная любовь" запечатлелась в Каннах

Звезда сериала "Черная любовь" Мелиса Аслы Памук появилась на Каннском кинофестивале в роскошном образе и очаровала своих поклонников из разных стран, передает NUR.KZ.

Мелиса сделала фото в шикарном черном платье на фоне лазурного моря. Ожерелье на шее и браслет на запястье украсили ее образ. Фанаты не сдержали восторга и отметили, что у Мелисы очень удачный наряд.

Комплименты были на разных языках - турецком, английском, испанском, арабском. Ее публикация тут же запестрела от "красных сердечек".

"Ошеломительно", "Просто нет слов", "Великолепно", "Прекрасная королева", "Черный цвет, безусловно, твой", "Куколка", "Моя любовь", "Королева ночи", - написали комментаторы.

Ранее звезда турецкого сериала "Черная любовь" Мелиса Аслы Памук очаровала Сеть образом принцессы.