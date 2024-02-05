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"Актриса моего детства": звезда турецкого сериала "Черная любовь" очаровала образом принцессы

Опубликовано:

Мелиса Аслы Памук
Мелиса Аслы Памук. Фото: instagram.com/melisapamuk

Мелиса Аслы Памук, известная по ролям в сериалах "Между небом и землей" и "Черная любовь", порадовала поклонников новой фотосессией. Турецкая актриса запечатлелась на улицах Парижа, передает NUR.KZ.

32-летняя звезда турецких сериалов показалась поклонникам в Instagram в нежном образе. Мелиса примерила элегантное черно-сиреневое платье с поясом и черные туфли на шпильке. В таком наряде актриса вышла на улицы Парижа и сделала несколько ярких кадров.

"Чувствую себя принцессой", - подписала снимки Аслы Памук.

Турецкая звезда на этом не остановилась - она решила дать фанатам возможность разглядеть модный аутфит со всех сторон. Во время фотосессии Мелиса сняла небольшое видео - на кадрах дива нежно кружится под музыку.

Поклонники усыпали любимицу комплиментами.

"Ты самая красивая женщина в Турции. Единственная актриса, на которую я не могу налюбоваться", "Актриса моего детства", "Прекрасна", "Настоящая принцесса", "Никому не идет фиолетовый так, как тебе", - написали подписчики Мелисы в комментариях.

Мелиса Аслы Памук - модель и обладательница звания "Мисс Турция" 2011 года. Она начала актерскую карьеру с сериала "Между небом и землей", затем последовали работы в "Ах, Стамбул" и "Каждая любовь — новая разлука". Аслы Памук окончила школу актерского мастерства и продолжает работать в кино.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058907-aktrisa-moego-detstva-zvezda-turetskogo-seriala-chernaya-lyubov-ocharovala-obrazom-printsessy/

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