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"Какая харизма": Динара Бактыбаева покрасовалась в ярких нарядах

Опубликовано:

Динара Бактыбаева
Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Отечественная актриса Динара Бактыбаева, сыгравшая в фильмах "Кудалар", "Черный, черный человек", показала в Instagram несколько ярких образов, передает NUR.KZ.

Динара повторила популярный тренд в соцсети с мгновенным перевоплощением - актриса примерила ряд ярких нарядов в коротком и веселом ролике.

"Сыграем в ассоциации? Называю слово “fashion”, первый пишет свою ассоциацию, а следующий к последнему комментарию! Посмотрим, к чему мы придем?" - написала она под видео.

Подписчики подключились к игре и не забыли оценить образы актрисы.

"Невероятная красота", "Какая харизма", "Классная", "Как будто не в Атырау", "Красотка", - пишут пользователи соцсети.

Напомним, Динара Бактыбаева рассказала о том, как стала актрисой с дипломом инженера. Она также поведала, как Пенелопа Крус оценила ее платье в Каннах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2106213-kakaya-harizma-dinara-baktybaeva-pokrasovalas-v-yarkih-naryadah/

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