"Какая харизма": Динара Бактыбаева покрасовалась в ярких нарядах

Отечественная актриса Динара Бактыбаева, сыгравшая в фильмах "Кудалар", "Черный, черный человек", показала в Instagram несколько ярких образов, передает NUR.KZ.

Динара повторила популярный тренд в соцсети с мгновенным перевоплощением - актриса примерила ряд ярких нарядов в коротком и веселом ролике.

"Сыграем в ассоциации? Называю слово “fashion”, первый пишет свою ассоциацию, а следующий к последнему комментарию! Посмотрим, к чему мы придем?" - написала она под видео.

Подписчики подключились к игре и не забыли оценить образы актрисы.

"Невероятная красота", "Какая харизма", "Классная", "Как будто не в Атырау", "Красотка", - пишут пользователи соцсети.

Напомним, Динара Бактыбаева рассказала о том, как стала актрисой с дипломом инженера. Она также поведала, как Пенелопа Крус оценила ее платье в Каннах.