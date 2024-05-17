"Девушка, приходите на кастинг": Динара Бактыбаева о том, как стала актрисой с дипломом инженера

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева, звезда фильмов "Черный, черный человек", "Кудалар", "Каникулы off-line 2", рассказала в Instagram о детстве и том, как стала актрисой, передает NUR.KZ.

"Меня зовут Динара и я актриса с дипломом инженера. Мой дебют состоялся в фильме "Он и Она" и сразу же главная роль! Вы смотрели его? Помните?" - гласит подпись к ролику, смонтированному из архивных фото.

Звезда "Кудалар" отметила, что была обычной девочкой из Атырау.

"Жила я в городе Атырау вместе с мамой в однокомнатной квартире. Родители развелись, когда мне было 3 года. Творческие порывы всегда были во мне, но у мамы не было времени водить меня по кружкам. Я привыкла сама находить способы проявить себя", - поведала она.

Юная Динара участвовала в школьных постановках и снимала с подругами фильмы на телефон. Однако поступила Динара не в театральный институт, а пошла осваивать профессию инженера-связиста.

"На одной молодежной выставке, куда мы пошли с друзьями, меня замечает мужчина и говорит: "Девушка, вы очень подходите на главную роль в нашем фильме, приходите на кастинг", - продолжила она свой рассказ.

Кастинг длился целый месяц. Были сложные задания и Динару утвердили на главную роль в фильме "Он и Она".

"Я тогда училась в универе, посмотрев этот фильм, я была просто влюблена в вас и старалась быть такой же, как ваш персонаж в фильме", "Да, я помню этот фильм, и даже не скажешь, что вы там новичок", "Красотка", - отреагировали фанаты.

Актриса также пообещала рассказать, как попала на Каннский кинофестиваль и голодала.