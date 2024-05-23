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Динара Бактыбаева рассказала, как Пенелопа Крус оценила ее платье в Каннах

Опубликовано:

Динара Бактыбаева
Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Отечественная актриса Динара Бактыбаева, звезда фильмов "Черный, черный человек", "Кудалар", рассказала, как побывала на Каннском кинофестивале и познакомилась с Пенелопой Крус, передает NUR.KZ.

В 2018 году Динара Бактыбаева с командой фильма "Ласковое безразличие мира" побывала в Каннах.

"Фильм прошел в категорию "Особый взгляд", где председателем был сам Бенисио Дель Торо. Мы, как актеры, прошли аккредитацию и присутствовали на церемонии открытия.

Открывал фестиваль фильм Асгара Фархади "Лабиринты прошлого", где в главных ролях сыграли мои любимые Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Боже! Мы шли с ними совсем рядышком", - вдохновенно рассказала Динара.

После показала фильма Динара столкнулась с Пенелопой Крус у выхода из зала.

"Я оцепенела и ахнула: "Вы так красивы!", а она, улыбаясь, осмотрела мое платье и сказала: "Это чудесно". Моему счастью не было предела.

И в том же году уже на Венецианском фестивале у Пенелопы вот такое платье - такие же перья и пышная многослойная юбка. А вы как думаете, неужели Пенелопа вдохновилась моим платьем?" - спросила Динара.

"Вы проверьте в шкафу, может, Пенелопа ваше платье стащила?", "Это интересно, почему вы раньше не рассказывали?", "Живи так, чтобы не ты копировала с Пенелопы, а она с тебя", "Не ожидал от нее", - оставили остроумные комментарии подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2105532-dinara-baktybaeva-rasskazala-kak-penelopa-krus-ocenila-ee-plate-v-kannah-video/

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