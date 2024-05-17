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"Красота, гламур, изысканность": Бейонсе попозировала в платье с оригинальным декольте

Опубликовано:

Бейонсе
Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

42-летняя американская певица Бейонсе попозировала в платье с оригинальным декольте и собрала восхищенные отзывы многочисленных фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.

Не так давно Бейонсе появилась полуобнаженной на обложке нового сингла. А после певица снялась в жаркой фотосессии для обложки глянца.

Новые фото артистки не менее волнующие - смелое черное платье с оригинальным вырезом на груди привлекло внимание фолловеров. Провокационный аутфит получил высокую оценку ее подписчиков.

Бейонсе дополнила образ черной шляпой и босоножками в тон к наряду.

"Самая красивая", "Бейонсе, эти туфли очень милые, я люблю тебя", "Категория: красота, гламур и изысканность!", "Ах, это платье! Ах, эти туфли! Ах, Бейонсе!", "Мне нравится открывать Инстаграм и видеть твое лицо", "Леди", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2102384-krasota-glamur-izyskannost-beyonse-popozirovala-v-plate-s-originalnym-dekolte/

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