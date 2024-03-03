В корсете и трусах: Бейонсе снялась в жаркой фотосессии для обложки глянца

Известная американская певица Бейонсе приняла участие в фотосессии для журнала CR Fashion book - знаменитость стала лицом нового выпуска, передает NUR.KZ.

Снимки с Бейонсе появились в официальном Instagram издания.

42-летняя певица позировала в спущенном бежевом корсете, золотой баске, стрингах, высоких носках и лодочки на каблуках.

На второй обложке — в белой рубашке, черном корсете на завязках и черных трусах.

"Ого, рыжий цвет", "Это то, что я мечтал увидеть", "Богиня вернулась", "Ох уж эти огненные волосы", "Просто мамочка", — писали фанаты.

По информации на сайте IMDb, Бейонсе Жизель Ноулз родилась 4 сентября 1981 года в Хьюстоне, Техас, США, в семье музыкального продюсера и дизайнера по костюмам. До сольной карьеры состояла в группе Destiny's Child.

С 2008 года находится в браке с рэпером Jay-Z. У них трое детей – Айви Блю, Руми и Сир Картеры.