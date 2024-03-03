В корсете и трусах: Бейонсе снялась в жаркой фотосессии для обложки глянца
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Известная американская певица Бейонсе приняла участие в фотосессии для журнала CR Fashion book - знаменитость стала лицом нового выпуска, передает NUR.KZ.
Снимки с Бейонсе появились в официальном Instagram издания.
42-летняя певица позировала в спущенном бежевом корсете, золотой баске, стрингах, высоких носках и лодочки на каблуках.
На второй обложке — в белой рубашке, черном корсете на завязках и черных трусах.
"Ого, рыжий цвет", "Это то, что я мечтал увидеть", "Богиня вернулась", "Ох уж эти огненные волосы", "Просто мамочка", — писали фанаты.
По информации на сайте IMDb, Бейонсе Жизель Ноулз родилась 4 сентября 1981 года в Хьюстоне, Техас, США, в семье музыкального продюсера и дизайнера по костюмам. До сольной карьеры состояла в группе Destiny's Child.
С 2008 года находится в браке с рэпером Jay-Z. У них трое детей – Айви Блю, Руми и Сир Картеры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063886-v-korsete-i-trusah-beyonse-snyalas-v-zharkoy-fotosessii-dlya-oblozhki-glyantsa/