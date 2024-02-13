Сердечко вместо белья: Бейонсе появилась полуобнаженной на обложке нового сингла

Американская поп и R&B-звезда Бейонсе выбрала смелый образ для обложки нового сингла - она снялась практически обнаженной. Зону бикини украшало лишь стальное сердечко, передает NUR.KZ.

Поп-дива удивила фанатов сразу дважды. Во-первых, накануне она неожиданно выпустила сразу две новые песни. Во-вторых, новая музыка Бейонсе представлена в жанре кантри. Певица сообщила, что ее новый кантри-альбом выйдет уже через полтора месяца, 29 марта.

Внимание поклонников привлекла и обложка одного из синглов. И дело вовсе не в ковбойской шляпе или огромных серьгах. Артистка надела стальной остроконечный лиф, а зону бикини украсило такое же отражающееся сердечко на двух цепочках.

Вторая обложка была более традиционной - Бейонсе выбрала черно-белый снимок в ковбойской шляпе и наглухо застегнутой рубашке.

Перед Новым годом артистка позировала в сияющем бюстгальтере в частном самолете.