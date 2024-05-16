"Вы все молодеете": фанаты Гульнур Оразымбетовой оценили ее модный образ в стиле casual

Казахстанская исполнительница и телеведущая Гульнур Оразымбетова представила на суд своих поклонников в соцсети стильный образ и вызвала у них восторг, передает NUR.KZ.

Легкое нюдовое платье и коричневая кожаная куртка, маленькая сумочка и босоножки в тон к платью - образ Гульнур Оразымбетовой в стиле кэжуал оценили ее поклонники.

Свой аутфит теледива и певица дополнила черными солнцезащитными очками, а волосы собрала в низкий хвост.

"Гульнур ханым, вы очень красивая", "Платье шик", "Красотка", "Вы все молодеете", "Стиль!", "Очень-очень красиво", - написали ей фанаты.

Напомним, Гульнур Оразымбетова высказалась о "конфузном" ролике с ее участием - она отметила, что сама была в шоке. Теледива также запечатлелась в стильном аутфите.