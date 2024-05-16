"Вы все молодеете": фанаты Гульнур Оразымбетовой оценили ее модный образ в стиле casual
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Казахстанская исполнительница и телеведущая Гульнур Оразымбетова представила на суд своих поклонников в соцсети стильный образ и вызвала у них восторг, передает NUR.KZ.
Легкое нюдовое платье и коричневая кожаная куртка, маленькая сумочка и босоножки в тон к платью - образ Гульнур Оразымбетовой в стиле кэжуал оценили ее поклонники.
Свой аутфит теледива и певица дополнила черными солнцезащитными очками, а волосы собрала в низкий хвост.
"Гульнур ханым, вы очень красивая", "Платье шик", "Красотка", "Вы все молодеете", "Стиль!", "Очень-очень красиво", - написали ей фанаты.
Напомним, Гульнур Оразымбетова высказалась о "конфузном" ролике с ее участием - она отметила, что сама была в шоке. Теледива также запечатлелась в стильном аутфите.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2101511-vy-vse-molodeete-fanaty-gulnur-orazymbetovoy-ocenili-ee-modnyy-obraz-v-stile-casual/