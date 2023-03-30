45-летняя Гульнур Оразымбетова запечатлелась в стильном аутфите

Гульнур Оразымбетова. Фото: instagram.com/gulnurorazymbetova

Казахстанская певица и телеведущая Гульнур Оразымбетова примерила новый образ. Подписчики в Instagram отметили, что ей к лицу преображение, передает NUR.KZ.

45-летняя Гульнур Оразымбетова сопроводила фото, на котором запечатлелась в стильном образе, своими размышлениями. Она отметила, что каждый человек является хозяином своей жизни.

На фото артистка в широких джинсах, кроссовках, лонгсливе в полоску, темной бейсболке и черных солнцезащитных очках. Фанаты отметили, что ей такой образ к лицу и сопроводили публикацию смайликами в виде сердечек и огня.

"Очень вам идет", "Спасибо вашим родителям за вас, будьте счастливы", - написали они.

Однако не обошлось и без "ложки дегтя".

"Что она стоит, как школьница, ей ведь уже за 40", - заявил один из подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2014757-45-letnyaya-gulnur-orazymbetova-zapechatlelas-v-stilnom-autfite/