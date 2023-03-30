45-летняя Гульнур Оразымбетова запечатлелась в стильном аутфите
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Казахстанская певица и телеведущая Гульнур Оразымбетова примерила новый образ. Подписчики в Instagram отметили, что ей к лицу преображение, передает NUR.KZ.
45-летняя Гульнур Оразымбетова сопроводила фото, на котором запечатлелась в стильном образе, своими размышлениями. Она отметила, что каждый человек является хозяином своей жизни.
На фото артистка в широких джинсах, кроссовках, лонгсливе в полоску, темной бейсболке и черных солнцезащитных очках. Фанаты отметили, что ей такой образ к лицу и сопроводили публикацию смайликами в виде сердечек и огня.
"Очень вам идет", "Спасибо вашим родителям за вас, будьте счастливы", - написали они.
Однако не обошлось и без "ложки дегтя".
"Что она стоит, как школьница, ей ведь уже за 40", - заявил один из подписчиков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2014757-45-letnyaya-gulnur-orazymbetova-zapechatlelas-v-stilnom-autfite/