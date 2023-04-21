"Я сама была в шоке от "своего" голоса": Гульнур Оразымбетова о "конфузном" ролике с ее участием

Гульнур Оразымбетова. Фото: instagram.com/gulnurorazymbetova

Казахстанская певица и телеведущая, заслуженный деятель Казахстана Гульнур Оразымбетова прокомментировала видео с ее участием, которое распространилось в Сети и вызвало большой резонанс, передает NUR.KZ.

В Казнете стало вирусным видео, на котором запечатлено выступление Гульнур Оразымбетовой на шахматном турнире в Астане, где она якобы не может исполнить свою песню.

Видео взято со страницы @aisultan19.84 в TikTok

Певица опубликовала в Instagram свою версию видео.

"Вообще-то это было так", - написала она.

За коллегу вступилась певица Алтынай Жорабаева.

"Весь казахский народ знает, что ты неоднократно была лауреатом и победителем на разных конкурсах. Этих наград достойны только избранные", - написала она.

К ней присоединились и другие артисты, а также фанаты Гульнур Оразымбетовой, которые поддержали любимую артистку.

Гульнур также вышла в сторис и обратилась к подписчикам.

"Добрый вечер мои слушатели, мои подписчики, которые были шокированы "моим" голосом и не смогли уснуть. Могу сказать, что я сама была в шоке от "своего" голоса. Люди, которые это сделали возможным, вам респект, молодцы, вы крутые, оказывается.

Самое главное, что я с вами, мои читатели, а вы - со мной. Я думаю, что это путевка на большие концерты, которые будут впереди. Ждите живой голос, хорошие песни, которые я представлю. Пусть все будет хорошо", - сказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2017672-ya-sama-byla-v-shoke-ot-svoego-golosa-gulnur-orazymbetova-o-konfuznom-rolike-s-ee-uchastiem/