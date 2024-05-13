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"Настоящая леди": Аша Матай попозировала в нежном аутфите

Опубликовано:

Аша Матай
Аша Матай. Фото: instagram.com/asha_matai

Казахстанская актриса, певица и телеведущая Аша Матай разместила новую фотосессию в соцсети. Фанаты тут же оценили образ и подарили ей комплименты, передает NUR.KZ.

Аша Матай разместила ряд фото в карусели и оставила комментарий в стихотворной форме. В стихах она высказалась о том, что ничто не греет так человека, как чувства, которые дарит любимый.

Аша продемонстрировала необычный аутфит. Сочетание белого и розового цветов в ее наряде сделали ее образ еще более воздушным и нежным. Маму двоих детей забросали комплиментами.

"Настоящая леди", "Мои дочери похожи на тебя", "Красиво", "Шикарна", "Как всегда, красотка", - отреагировали фолловеры.

Напомним, Аша Матай вышла в свет в элегантном черном платье. А ее закрытый купальник на Мальдивах восхитил пользователей Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2099606-nastoyashchaya-ledi-asha-matay-popozirovala-v-nezhnom-autfite/

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