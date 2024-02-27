"У меня 145 таких": Аша Матай вышла в свет в элегантном черном платье (видео)
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Казахстанская телеведущая, певица и актриса Аша Матай продемонстрировала подписчикам Instagram элегантный образ в черном цвете с одного из мероприятий, передает NUR.KZ.
Аша Матай вышла в свет в длинном черном платье, которое подчеркивало фигуру знаменитой телеведущей. Волосы она аккуратно собрала, ее уши украшали большие фигурные серьги, а сумку Аша подобрала в тон платью. Видео с эффектным дефиле она выложила в своем Instagram-аккаунте.
Описывая свой образ, телеведущая поделилась интересным фактом - она рассказала, сколько черных платьев есть в ее гардеробе.
"Маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины" - всем известные слова Коко Шанель. Слова Коко-апа явно запали мне в душу - у меня в гардеробе есть 145 таких платьев черного цвета. Как перейти на светлую одежду?" - спросила подписчиков Аша Матай.
Поклонники телеведущей усыпали ее комплиментами в комментариях.
Аша Матай радует подписчиков своего блога в Instagram эффектными и красивыми нарядами даже на отдыхе - во время поездки на Мальдивы в январе она восхитила ярко-розовым пляжным образом, а затем появилась на пляже в закрытом купальнике.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063200-u-menya-145-takih-asha-matay-vyshla-v-svet-v-elegantnom-chernom-plate-video/