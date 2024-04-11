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Эзотерика

Боди и шапка: чувственный образ Анны Седоковой оценили фанаты

Опубликовано:

Анна Седокова
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова готовит к выпуску новую песню под названием "Набери" - в качестве промо исполнительница представила новую чувственную фотосессию, передает NUR.KZ.

На студийных кадрах Анна с броским макияжем позирует в черном боди, кожаных перчатках, а образ завершила меховая шапка довольно внушительных размеров.

Не менее чувственной обещает быть новая песня Седоковой, о которой она решила рассказать в описании к снимкам. 41-летняя исполнительница также прикрепила небольшой отрывок трека.

"12.04, а это уже завтра ночью. На свет появится моя любимая песня "Набери". В ней все. Текст основан на реальной боли. Звук от новой невероятной команды. Уже завтра…" - заинтриговала фанатов Анна.

"Как я жду", "Анна - лучшая", "Что за шикарная женщина", "Это будет моя новая любимая песня", "Как всегда, самая роскошная", - написали восхищенные фанаты в комментариях под публикацией.

Недавно Анна Седокова уже показывала фанатам отрывок новой песни - тогда она сняла видео с супругом, латышским баскетболистом Янисом Тиммой, которое вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2082827-bodi-i-shapka-chuvstvennyy-obraz-anny-sedokovoy-otsenili-fanaty/

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