"Безупречный вкус": Айсауле Бакытбек очаровала милым образом

Казахстанский блогер Айсауле Бакытбек примерила новый образ, который пришелся по душе пользователям соцсети. Они заявили, что у молодой мамы безупречный вкус, передает NUR.KZ.

Айсауле уже не раз показывала новые образы. В последний раз Бакытбек удивила перевоплощением в героинь сериала "Отчаянные домохозяйки".

На этот раз она появилась в белой блузке на одно плечо и клетчатой юбочке. Белая маленькая сумочка, черные туфельки и черные капроновые гольфы, а также аксессуары для волос и украшения на шее помогли завершить образ.

Фанаты оценили образ и тут же озвучили свой вердикт в комментариях.

"Безупречный вкус", "Леди Диор", "Красотка", "Блэр Уолдорф", "Милашка", - написали ей в Сети.

Напомним, Айсауле Бакытбек рассказала, какие три вещи никогда не сделает за деньги.