"Безупречный вкус": Айсауле Бакытбек очаровала милым образом
Опубликовано:
Казахстанский блогер Айсауле Бакытбек примерила новый образ, который пришелся по душе пользователям соцсети. Они заявили, что у молодой мамы безупречный вкус, передает NUR.KZ.
Айсауле уже не раз показывала новые образы. В последний раз Бакытбек удивила перевоплощением в героинь сериала "Отчаянные домохозяйки".
На этот раз она появилась в белой блузке на одно плечо и клетчатой юбочке. Белая маленькая сумочка, черные туфельки и черные капроновые гольфы, а также аксессуары для волос и украшения на шее помогли завершить образ.
Фанаты оценили образ и тут же озвучили свой вердикт в комментариях.
"Безупречный вкус", "Леди Диор", "Красотка", "Блэр Уолдорф", "Милашка", - написали ей в Сети.
Напомним, Айсауле Бакытбек рассказала, какие три вещи никогда не сделает за деньги.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2095430-bezuprechnyy-vkus-aysaule-bakytbek-ocharovala-milym-obrazom/