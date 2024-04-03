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Айсауле Бакытбек рассказала, какие три вещи никогда не сделает за деньги (видео)

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Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанский блогер-миллионник Айсауле Бакытбек рассказала, какие три вещи никогда не сделала бы за деньги. Она также поведала, как быстро пришла в форму после вторых родов, передает NUR.KZ.

Своеобразное интервью представила Айсауле своим подписчикам - она задала вопросы самой себе и ответила на них.

"Добро пожаловать в мою голову. Люблю Айсауле", - написала она.

Блогер отметила, что некоторые вещи бесценны.

"Я, конечно, очень люблю деньги, но мне кажется, что три вещи не продаются - это любовь, дружба и принципы", - рассказала она.

Она также поделилась, какие роли в жизни любит.

"Я люблю быть мамой, быть женой, мне очень нравится быть руководителем. Мама - это такая свежая роль для меня, новая, и она меня, наверное, лучше всех раскрывает", - призналась она.

Молодая бизнесвумен также ответила на вопрос, хочет ли вновь сыграть в кино.

"Думаю, что нет. Я считаю себя дилетантом в этом вопросе. 10 лет назад я так не думала и хотела попробовать все.

Если я получу какое-то дополнительное образование, то тогда возможно "да". Это, конечно, интересно, может быть, какую-то эпизодическую роль если мне кто-то предложит, я готова", - высказалась Айсауле.

Бакытбек также рассказала, как быстро пришла в форму после родов.

"Я идеально могла бы продать какой-то марафон по тому, как прийти в себя после родов. Но на самом деле здесь нет никакого секрета. Я просто всю жизнь немного ем. А во время беременности я набирала максимум 13 кг", - отметила она.

В ходе диалога блогер также рассказала, что нейтрально относится к критике, и поведала о первой брендовой покупке.

"Я была тогда студенткой, жила в Дубае, и я все свои месячные деньги потратила на эту обувь. Но надо отдать ей должное, она свое отслужила", - поделилась Айсауле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2078039-aysaule-bakytbek-rasskazala-kakie-tri-veschi-nikogda-ne-sdelaet-za-dengi-video/

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