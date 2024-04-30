Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Точное попадание": Айсауле Бакытбек удивила перевоплощением в героинь "Отчаянных домохозяек"

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Кадры из видео: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек примерила на себя образы главных героинь культового сериала 00-х "Отчаянные домохозяйки", передает NUR.KZ.

Айсауле призналась - сериал Марка Черри не смотрела, но намерена это исправить. Тем не менее, это не помешало ей тонко подметить особенности образов каждой из героинь "Отчаянных домохозяек" - Бри, Линетт, Габриэль и Сьюзан.

В Instagram-видео блогерша сымитировала традиционную для героинь сериала игру в покер, а также покрасовалась в образах каждой из них. Бакытбек обратилась к подписчикам своего блога, чтобы узнать, кто их любимый персонаж.

Фолловеры Айсауле поспешили выразить мнение в комментариях - причем не только о героинях сериала, но и о том, насколько успешно их изобразила блогерша. Абсолютное большинство сошлось на том, что внешне передать образы удалось безупречно. К повадкам, однако, были вопросы.

"Все героини классные по-своему. Любимый сериал всех времен", "Офигенная задумка! Обожаю ОД, образы - точное попадание", "Стиль одежды - да, но их повадки - нет, не похоже", "Надо бы Вам посмотреть сериал, а потом уже делать на них обзор, а то, по мне, не совпадают с героинями", "Очень круто", "Только вчера начала этот сериал, а тут Вы", - написали подписчики блога Бакытбек.

Недавно Айсауле в весеннем образе вдохновила пользователей соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2093570-tochnoe-popadanie-aysaule-bakytbek-udivila-perevoploshcheniem-v-geroin-otchayannyh-domohozyaek/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.