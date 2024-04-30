"Точное попадание": Айсауле Бакытбек удивила перевоплощением в героинь "Отчаянных домохозяек"

Казахстанская блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек примерила на себя образы главных героинь культового сериала 00-х "Отчаянные домохозяйки", передает NUR.KZ.

Айсауле призналась - сериал Марка Черри не смотрела, но намерена это исправить. Тем не менее, это не помешало ей тонко подметить особенности образов каждой из героинь "Отчаянных домохозяек" - Бри, Линетт, Габриэль и Сьюзан.

В Instagram-видео блогерша сымитировала традиционную для героинь сериала игру в покер, а также покрасовалась в образах каждой из них. Бакытбек обратилась к подписчикам своего блога, чтобы узнать, кто их любимый персонаж.

Фолловеры Айсауле поспешили выразить мнение в комментариях - причем не только о героинях сериала, но и о том, насколько успешно их изобразила блогерша. Абсолютное большинство сошлось на том, что внешне передать образы удалось безупречно. К повадкам, однако, были вопросы.

"Все героини классные по-своему. Любимый сериал всех времен", "Офигенная задумка! Обожаю ОД, образы - точное попадание", "Стиль одежды - да, но их повадки - нет, не похоже", "Надо бы Вам посмотреть сериал, а потом уже делать на них обзор, а то, по мне, не совпадают с героинями", "Очень круто", "Только вчера начала этот сериал, а тут Вы", - написали подписчики блога Бакытбек.

Недавно Айсауле в весеннем образе вдохновила пользователей соцсети.