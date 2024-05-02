"Волшебно": Молдир Ауелбекова примерила необычный образ

Казахстанская исполнительница Молдир Ауелбекова предстала перед подписчиками в Instagram в необычном образе, который собрал массу комплиментов, передает NUR.KZ.

Молдир Ауелбекова продолжает проявлять креатив и демонстрировать, что интересные образы можно создавать, нося при этом хиджаб. На этот раз артистка предстала в наряде солнечного оттенка, сделав макияж в похожих тонах.

Лицо Молдир украшали стразы и цепочки. Образ завершили брошки в виде бабочек на наряде певицы.

"Если смотреть на мир с любовью, все прозрачно ясно!" - подписала публикацию Ауелбекова.

Преображение Молдир с восторгом встретили ее фанаты.

"Очень интересно", "Моля апай - топ", "Волшебно красиво", "Ты самая красивая на свете", - написали они в комментариях под видео.

Недавно Молдир Ауелбекова показывалась поклонникам в свадебном платье. Также артистка предстала в необычном наряде в день национальной одежды.