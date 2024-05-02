"Волшебно": Молдир Ауелбекова примерила необычный образ
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Казахстанская исполнительница Молдир Ауелбекова предстала перед подписчиками в Instagram в необычном образе, который собрал массу комплиментов, передает NUR.KZ.
Молдир Ауелбекова продолжает проявлять креатив и демонстрировать, что интересные образы можно создавать, нося при этом хиджаб. На этот раз артистка предстала в наряде солнечного оттенка, сделав макияж в похожих тонах.
Лицо Молдир украшали стразы и цепочки. Образ завершили брошки в виде бабочек на наряде певицы.
"Если смотреть на мир с любовью, все прозрачно ясно!" - подписала публикацию Ауелбекова.
Преображение Молдир с восторгом встретили ее фанаты.
"Очень интересно", "Моля апай - топ", "Волшебно красиво", "Ты самая красивая на свете", - написали они в комментариях под видео.
Недавно Молдир Ауелбекова показывалась поклонникам в свадебном платье. Также артистка предстала в необычном наряде в день национальной одежды.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2094662-volshebno-moldir-auelbekova-primerila-neobychnyy-obraz/