"Не поздно быть счастливой": Молдир Ауелбекова показалась в свадебном платье

Казахстанская исполнительница и актриса Молдир Ауелбекова опубликовала в Instagram видео, на котором предстала в свадебном платье. Поклонники обсудили образ, передает NUR.KZ.

37-летняя звезда фильма "Коктейль для звезды" изящно попозировала в свадебном наряде в мусульманском стиле.

"Каждая женщина заслуживает быть счастливой!" - подписала публикацию Ауелбекова.

Нежное видео в Instagram собрало более 15 тысячи лайков и сотни комментариев. Пользователи Сети обсудили, значит ли это, что Молдир собралась замуж в третий раз, или же ей просто захотелось эффектных кадров в образе невесты.

"Неужели еще один муж?", "Сколько бы ни было мужей, она заслуживает счастья", "Даже если 10 раз выйдешь замуж, ничего страшного. Люди поговорят и забудут. А счастливой нужно быть здесь и сейчас", "Никогда не поздно быть счастливой, женщины заслуживают этого", - отметили поклонники Ауелбековой.

Недавно Молдир Ауелбекова высказывалась о своей личной жизни.