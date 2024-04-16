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"Не поздно быть счастливой": Молдир Ауелбекова показалась в свадебном платье

Опубликовано:

Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская исполнительница и актриса Молдир Ауелбекова опубликовала в Instagram видео, на котором предстала в свадебном платье. Поклонники обсудили образ, передает NUR.KZ.

37-летняя звезда фильма "Коктейль для звезды" изящно попозировала в свадебном наряде в мусульманском стиле.

"Каждая женщина заслуживает быть счастливой!" - подписала публикацию Ауелбекова.

Нежное видео в Instagram собрало более 15 тысячи лайков и сотни комментариев. Пользователи Сети обсудили, значит ли это, что Молдир собралась замуж в третий раз, или же ей просто захотелось эффектных кадров в образе невесты.

"Неужели еще один муж?", "Сколько бы ни было мужей, она заслуживает счастья", "Даже если 10 раз выйдешь замуж, ничего страшного. Люди поговорят и забудут. А счастливой нужно быть здесь и сейчас", "Никогда не поздно быть счастливой, женщины заслуживают этого", - отметили поклонники Ауелбековой.

Недавно Молдир Ауелбекова высказывалась о своей личной жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2085380-ne-pozdno-byt-schastlivoy-moldir-auelbekova-pokazalas-v-svadebnom-plate/

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