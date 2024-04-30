"О, Боже, какой мужчина!": Берик Айтжанов вызвал бурю эмоций у фанатов новыми фото

Казахстанский актер Берик Айтжанов, сыгравший в сериале "Ангел-хранитель", фильме "Рассвет Великой степи", показал результат новой фотосессии и вызвал бурю эмоций у фанатов, передает NUR.KZ.

Деловой костюм, галстук и белая рубашка - для фотосессии Берик Айтжанов выбрал строгий стиль, а то, как он выразил эмоции на снимках, вызвали восторг у пользователей соцсети. Они отметили, что Айтжанов - настоящий профессионал своего дела, актер от Бога.

"О, Боже, какой мужчина!", "Все Берики красавчики", "Пусть огненная энергия внутри вас никогда не гаснет, желаю вам творческих успехов, здоровья и бесконечного счастья", "Шикарные кадры", "Вы такой талантливый, даже ваши фото интересны, как кино", "Что сказать? Настоящий полковник!", "О, казахстанская матрица", "Красавчик, бро", - отметили подписчики под фото.

Ранее мы писали, что Берик Айтжанов сыграл в турецком сериале вместе с Бураком Озчивитом. Позже актер рассказал, что его вновь пригласили сыграть в турецком кино.