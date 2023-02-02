Берик Айтжанов сыграл в турецком сериале вместе с Бураком Озчивитом (фото, видео)

Берик Айтжанов. Фото: instagram.com/berik_aitzhanov

Отечественный актер Берик Айтжанов воплотил на экране новый колоритный образ. Он сыграл роль в турецком историческом сериале "Основание: Осман", передает NUR.KZ.

На страничке Берика Айтжанова в Instagram появились новые фотографии, на которых актер запечатлен в новом образе. Он указал под фото название сериала.

"Вперед, брат!", "Где можно посмотреть?", "Серьезно? Вы случайно не Наймана сыграли?", "Круто, в этом сериале задействованы самые красивые актеры, даже отрицательные герои - красавцы", - отреагировали подписчики.

На официальной страничке сериала "Основание: Осман" (Kuruluş Osman) в Instagram опубликован отрывок эпичного появления могущественного и грозного Наймана, имеющего многотысячную армию. Его блистательно сыграл Берик Айтжанов.

А чуть позже в ленте вышел анонс 116-й серии, в которой казахстанский актер играет вместе с Бураком Озчивитом - исполнителем главной роли в сериале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2007798-berik-aytzhanov-sygral-v-turetskom-seriale-vmeste-s-burakom-ozchivitom-foto-video/