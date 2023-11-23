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"Поступают предложения": Берика Айтжанова вновь приглашают сыграть в турецком кино

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Берик Айтжанов
Берик Айтжанов. Фото: instagram.com/berik_aitzhanov

Казахстанский актер Берик Айтжанов рассказал в соцсети, что после участия в сериале "Основание: Осман" ему стали поступать предложения сняться в других турецких кинопроектах, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Берик Айтжанов сыграл в турецком сериале вместе с Бураком Озчивитом. Актер отметил, что после исторического сериала "Основание: Осман" стали поступать предложения о съемках от турецких кинокомпаний.

Искусная игра актера, его харизма, неподражаемый голос и отличное знание турецкого языка позволили Берику Айтжанову воплотить на экране колоритный образ героя - монгольского военного командира Наймана.

"В сериале "Основание: Осман" я со 116-й серии. От создателей турецкого кино поступают предложения. Как думаете, стоит принять участие?" - спросил актер своих подписчиков.

"Вперед!", "Если казахстанские девушки теряют голову от Бурака, пусть турецкие девушки теряют голову от Берика", "А почему бы и не принять эти предложения?", "Честно скажу, начал смотреть "Основание: Осман" из-за Наймана", "Мы вами гордимся", "Хотим вас увидеть и в других турецких сериалах", - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2047324-postupayut-predlozheniya-berika-aytzhanova-vnov-priglashayut-sygrat-v-turetskom-kino/

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