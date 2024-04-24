"Потрясающе": 57-летняя Сальма Хайек вышла в свет в роскошном изумрудном платье

57-летняя голливудская дива, звезда фильмов "От заката до рассвета", "Бандитки", Сальма Хайек вновь покорила своих фанатов, появившись в роскошном изумрудном платье, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Сальма разместила в своем официальном Instagram-аккаунте. В эффектном вечернем платье изумрудного цвета с красивыми украшениями, прической и макияжем звезда Голливуда появилась на вечеринке, устроенной в честь 50-летия певицы Виктории Бекхэм, супруги известного футболиста Дэвида Бекхэма.

"Прекрасный цвет", "Превосходная", "В любом цвете великолепна", "Потрясающе", "Лучшая", - забросали комплиментами мексиканскую актрису фанаты со всего мира, выразив свое восхищение на разных языках.

Ранее Сальма Хайек показалась на афтепати "Оскара" в сияющем платье - тогда ее сравнили со статуэткой. Она также расхвалила новый фильм Пенелопы Круc.