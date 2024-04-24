Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Потрясающе": 57-летняя Сальма Хайек вышла в свет в роскошном изумрудном платье

Опубликовано:

Сальма Хайек
Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

57-летняя голливудская дива, звезда фильмов "От заката до рассвета", "Бандитки", Сальма Хайек вновь покорила своих фанатов, появившись в роскошном изумрудном платье, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Сальма разместила в своем официальном Instagram-аккаунте. В эффектном вечернем платье изумрудного цвета с красивыми украшениями, прической и макияжем звезда Голливуда появилась на вечеринке, устроенной в честь 50-летия певицы Виктории Бекхэм, супруги известного футболиста Дэвида Бекхэма.

"Прекрасный цвет", "Превосходная", "В любом цвете великолепна", "Потрясающе", "Лучшая", - забросали комплиментами мексиканскую актрису фанаты со всего мира, выразив свое восхищение на разных языках.

Ранее Сальма Хайек показалась на афтепати "Оскара" в сияющем платье - тогда ее сравнили со статуэткой. Она также расхвалила новый фильм Пенелопы Круc.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2090039-potryasayusche-57-letnyaya-salma-hayek-vyshla-v-svet-v-roskoshnom-izumrudnom-plate/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.