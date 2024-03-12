"Похожа на статуэтку": Сальма Хайек показалась на афтепати "Оскара" в сияющем платье

57-летняя звезда фильмов "От заката до рассвета", "Бандитки" восхитила фолловеров сияющим платьем. В нем она появилась на вечеринке Vanity Fair - афтепати "Оскара", передает NUR.KZ.

Сияющее платье от известного итальянского бренда, роскошные украшения, стильная прическа и вечерний макияж - образ голливудской дивы Сальмы Хайек поразил ее фолловеров. Поклонники отметили, что актриса просто великолепна и ослепительна в этом наряде.

"Одна из самых красивых женщин планеты Земля", "Ты так красива, похожа на статуэтку", "Лучшее платье! Мне нравится, что в платьях Gucci так много роскоши", "Ты выглядишь невероятно, дорогая", "Красива и любима", "Естественная красота", "Икона красоты", "Ошеломительна", - отреагировала читательская аудитория на фото актрисы.

Мы также писали, что другая кинодива Ева Лонгория появилась на красной дорожке "Оскара" в роскошном платье.