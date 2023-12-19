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"Твой талант не перестает меня удивлять": Сальма Хайек расхвалила новый фильм Пенелопы Круc

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Пенелопа Крус и Сальма Хайек
Пенелопа Крус и Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

57-летняя Сальма Хайек опубликовала фотографию с партнершей по фильму 2006 года "Бандитки" - Пенелопой Круc. Совместные фото актриса опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Свою публикацию в Instagram актриса посвятила коллеге по цеху и подруге - Пенелопе Круз.

Сальма посетила мероприятие в поддержку нового фильма Майкла Манна "Феррари", в котором Круз сыграла одну из главных ролей. На звездной тусовке также можно было заметить Кристен Стюарт и Дуэйна "Скалу" Джонсона.

Фотографии со светской вечеринки в Беверли-Хиллз набрали около миллиона лайков.

Актерская игра знаменитой подруги впечатлила Хайек.

"Я так горжусь тобой, моя бесценная подруга, за твою выдающуюся игру в "Феррари". Твой талант никогда не перестанет меня удивлять. За тебя, подруга!" - написала Сальма Хайек под фотографией, на которой крепко обнимает Пенелопу.

Поклонники отмечают, что 57-летняя звезда Голливуда не стареет - недавно она очаровала фанатов шелковым нарядом с декольте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2051462-tvoy-talant-ne-perestanet-menya-udivlyat-salma-hayek-rashvalila-novyy-film-penelopy-kruc/

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