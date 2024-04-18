"Грех не жениться": девушка Тимати появилась в платье с глубоким декольте (видео)

20-летняя модель Валентина Иванова, возлюбленная рэпера Тимати, появилась в платье с экстремально глубоким декольте. Подписчики оценили ее наряд, передает NUR.KZ.

Белое платье, которое выгодно подчеркнуло фигуру Валентины, не могли не оценить ее подписчики. Ведь особый акцент в наряде был сделан на декольте. Экстремально глубокий вырез смутил некоторых пользователей соцсети, но понравился другим.

"Грех не жениться", "Самая красивая девочка Тима", "Какая эффектная", "Естественная красотка", "Валя, это космос", "Какая грация", "Тима, женись давай", "С филлерами переборщила", "Женственность - это не про то, что всегда демонстрировать свои "прелести" во всей красе", - высказались пользователи соцсети.

Мы писали, что Тимати подарил возлюбленной автомобиль мечты на ее 20-летие. Девушку также заподозрили в беременности.