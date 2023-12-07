"Я думаю, это не борщ": девушку Тимати заподозрили в беременности

20-летняя модель Валентина Иванова, возлюбленная рэпера Тимати, примерила смелый аутфит. Пользователи соцсети заподозрили девушку в беременности, передает NUR.KZ.

Валентина появилась в смелом черном платье с акцентом на грудь и живот. Подписчики оставили свои комментарии под публикацией, некоторые посчитали, что девушка якобы находится в "интересном положении".

"Мне одной кажется, что она тут беременная?", "Беременна!", "Зашла почитать, все ли заметили живот, но, наверное, просто покушала хорошо", "Какая беременность, люди, вы что? Это же вчерашний борщ", "Я думаю, это не борщ", "Шикарная девушка и фигура красивая. Даже смешно читать гадостные комментарии про фигуру", "Зачем они беременеют от него, когда он еще не женился?", "Какая красивая беременяшка", - озвучили свои догадки пользователи соцсети.