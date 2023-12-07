Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Я думаю, это не борщ": девушку Тимати заподозрили в беременности

Опубликовано:

Валентина Иванова
Валентина Иванова. Фото: instagram.com/halfbloodval

20-летняя модель Валентина Иванова, возлюбленная рэпера Тимати, примерила смелый аутфит. Пользователи соцсети заподозрили девушку в беременности, передает NUR.KZ.

Валентина появилась в смелом черном платье с акцентом на грудь и живот. Подписчики оставили свои комментарии под публикацией, некоторые посчитали, что девушка якобы находится в "интересном положении".

"Мне одной кажется, что она тут беременная?", "Беременна!", "Зашла почитать, все ли заметили живот, но, наверное, просто покушала хорошо", "Какая беременность, люди, вы что? Это же вчерашний борщ", "Я думаю, это не борщ", "Шикарная девушка и фигура красивая. Даже смешно читать гадостные комментарии про фигуру", "Зачем они беременеют от него, когда он еще не женился?", "Какая красивая беременяшка", - озвучили свои догадки пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2049578-ya-dumayu-eto-ne-borsch-devushku-timati-zapodozrili-v-beremennosti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.