В ковбойском стиле: 43-летняя Пэрис Хилтон попозировала в бикини, шляпе и сапогах

43-летняя американская киноактриса и певица Пэрис Хилтон показалась в бикини, шляпке и сапогах. Свежие фото знаменитость выложила в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Ковбойский стиль к лицу звездной маме, решили ее фанаты. Они оценили стройную фигуру 43-летней кинодивы. Однако некоторые пожурили за то, что она позволяет себе смелые образы, несмотря на то, что у нее двое детей.

"У тебя дома нет мужа и двоих детей?", "Помните, что ваши дети смотрят", "Ты убиваешь своим взглядом всегда! Спасибо за то, что являешься лучом позитива в этом мире. Ты так весела и полна жизни. Вдохновляешь меня, моя королева", "Не выглядишь старше 21", "Чудесно", "Нам нужен план тренировок от Пэрис", - высказались комментаторы.

Напомним, в ноябре прошлого года Пэрис Хилтон стала мамой в второй раз - у нее родилась дочь. А пару месяцев назад актриса отметила первый день рождения сына - звезда устроила больший праздник.