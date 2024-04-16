"Безупречная красота": Эмили Ратаковски разместила фото в кружевном бюстгальтере
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32-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала в соцсети фото, на которых запечатлелась в кружевном бюстгальтере и спортивных штанах, передает NUR.KZ.
"Дома", - гласит подпись под фото.
Эмили на снимках снялась в черном кружевном бюстгальтере и серых штанах. На модели также было ожерелье. Перед камерой вместе с ней позирует ее собака.
Фанаты тут же отреагировали на снимки и оставили свои комментарии.
"Безупречная красота", "Красотка", "Спасибо, что вызвали улыбку на моем лице", "Твое сердце - это бриллиант", - отреагировали поклонники.
Ранее модель Эмили Ратаковски в платье с глубоким декольте собрала комплименты в Сети. Она также снялась без одежды на кровати, чем очень удивила своих фанатов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2085878-bezuprechnaya-krasota-emili-ratakovski-razmestila-foto-v-kruzhevnom-byustgaltere/