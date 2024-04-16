"Безупречная красота": Эмили Ратаковски разместила фото в кружевном бюстгальтере

32-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала в соцсети фото, на которых запечатлелась в кружевном бюстгальтере и спортивных штанах, передает NUR.KZ.

"Дома", - гласит подпись под фото.

Эмили на снимках снялась в черном кружевном бюстгальтере и серых штанах. На модели также было ожерелье. Перед камерой вместе с ней позирует ее собака.

Фанаты тут же отреагировали на снимки и оставили свои комментарии.

"Безупречная красота", "Красотка", "Спасибо, что вызвали улыбку на моем лице", "Твое сердце - это бриллиант", - отреагировали поклонники.

Ранее модель Эмили Ратаковски в платье с глубоким декольте собрала комплименты в Сети. Она также снялась без одежды на кровати, чем очень удивила своих фанатов.