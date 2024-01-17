"Так горяча": Эмили Ратаковски запечатлелась в облегающем платье с глубоким декольте

32-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски запечатлелась в платье с экстремально глубоким декольте и собрала комплименты восхищенных фолловеров в соцсети, передает NUR.KZ.

Жаркие фото Эмили выложила в своем Instagram-аккаунте. Отметим, что у модели здесь больше 30 миллионов подписчиков. Эмили похвасталась пышной грудью, запечатлевшись в трикотажном облегающем платье с очень глубоким вырезом.

Под публикацией тут же набралось больше 700 тысяч "лайков" и множество комментариев.

"Так горяча", "Самая лучшая", "Всегда сексуальная", "Ну что за малышка", "Красавица", - пишут пользователи соцсети, не скупясь на "сердечки" и "огонечки".

Мы также писали, что Эмили Ратаковски в новогоднюю ночь вышла на пляж в облегающем платье. А ранее модель эпатировала публику, появившись в "голом" платье без белья.