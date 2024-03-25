Только кольца на пальцах: Эмили Ратаковски снялась без одежды на кровати

Известная модель Эмили Ратаковски снялась без одежды на кровати. Таким образом она решила прорекламировать бренд ювелирных украшений, передает NUR.KZ.

Фото появились на странице Эмили в Instagram. 32-летняя Ратаковски показала фигуру без одежды.

На модели были только массивные кольца с камнями. Она также отказалась от макияжа и укладки.

"Просто разбила сердце", "Ох уж этот взгляд", "Волшебные кольца", "Икона", - писали подписчики.

Добавим, что по данным на сайте IMDb, Эмили Ратаковски родилась в Лондоне в семье американцев. Она начала работать моделью в 14 лет и подписала контракт с Ford Models. Ратаковски совмещала учебу в школе в Сан-Диего (Калифорния) с работой модели в Лос-Анджелесе.

После школы она поступила в Калифорнийский университет, где проучилась год, изучая изобразительное искусство, после чего решила полностью посвятить себя модельной карьере. А после съемок с известным фотографом Тони Дюраном девушка стала признанной фотомоделью.

В качестве актрисы она сыграла в сериале Nickelodeon "АйКарли", в триллере "Исчезнувшая", а также в фильме "128 ударов сердца в минуту".