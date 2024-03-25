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Только кольца на пальцах: Эмили Ратаковски снялась без одежды на кровати

Опубликовано:

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски. Фото: Michael Tran/AFP via Getty Images

Известная модель Эмили Ратаковски снялась без одежды на кровати. Таким образом она решила прорекламировать бренд ювелирных украшений, передает NUR.KZ.

Фото появились на странице Эмили в Instagram. 32-летняя Ратаковски показала фигуру без одежды.

На модели были только массивные кольца с камнями. Она также отказалась от макияжа и укладки.

"Просто разбила сердце", "Ох уж этот взгляд", "Волшебные кольца", "Икона", - писали подписчики.

Добавим, что по данным на сайте IMDb, Эмили Ратаковски родилась в Лондоне в семье американцев. Она начала работать моделью в 14 лет и подписала контракт с Ford Models. Ратаковски совмещала учебу в школе в Сан-Диего (Калифорния) с работой модели в Лос-Анджелесе.

После школы она поступила в Калифорнийский университет, где проучилась год, изучая изобразительное искусство, после чего решила полностью посвятить себя модельной карьере. А после съемок с известным фотографом Тони Дюраном девушка стала признанной фотомоделью.

В качестве актрисы она сыграла в сериале Nickelodeon "АйКарли", в триллере "Исчезнувшая", а также в фильме "128 ударов сердца в минуту".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2071254-tolko-koltsa-na-paltsah-emili-ratakovski-snyalas-bez-odezhdy-na-krovati/

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