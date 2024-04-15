Жулдыз Абдукаримова в корейском национальном костюме поразила фанатов (видео)

Жулдыз Абдукаримова облачилась в национальную корейскую одежду и восхитила фанатов. Колоритное видео казахстанская актриса разместила в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Актриса отметила, что отправилась в Южную Корею по разным вопросам и всегда мечтала увидеть цветение сакуры, ей удалось лицезреть это чудесное зрелище.

Жулдыз также добавила, что приезжающие в Корею туристы интересуются историей страны, ее культурой, приобретают корейскую национальную одежду. И это очень похвально.

"Для меня национальная одежда любой страны красива и достойна уважения. Потому что в ней заложена история, традиции, ценности.

А реклама и распространение ее по всему миру теперь уже должны быть силой маркетинга. Я увидела в этом уважение к истории, долг развивать культуру и уважение к национальным ценностям", - написала она.

Фанаты восхитились ею.

"Жулдыз несомненно звезда, что бы ни надела - все ей к лицу", "Как из настоящей дорамы", "Как будто корейский сериал посмотрела", - отметили пользователи соцсети.

Недавно Жулдыз Абдукаримова рассказала о работе в театре. Она также ответила на призывы "быть проще".