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"Демонстрируешь тысячу личностей": Жулдыз Абдукаримова рассказала о работе в театре

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Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

В Международный день театра актриса Жулдыз Абдукаримова опубликовала в Instagram большой пост, в котором поделилась своим опытом и впечатлениями от работы на сцене, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова поздравила коллег с Международным днем театра, а также воспользовалась случаем, чтобы поблагодарить своих учителей театрального искусства. Актриса рассказала, что для нее значит театр - она назвала его "местом благородства".

"Думаю, в театре есть пища для души. Ты каждый раз входишь в новый образ. Демонстрируешь тысячу разных личностей. Если уделять внимание зрителям, вы заставляете их испытывать чувства, любовь, отвращение и предательство. Каждое выступление меняет меня, как никогда раньше. Я получаю урок.

Театральное искусство занимает особое место в моем сердце. Полностью согласна с мыслью, что "там, где не цветет культура, не будет процветать и экономика".

Поздравляю коллег с профессиональным праздником, благодарю дорогих учителей, которые направляли меня на этом священном пути искусства! Спасибо, что даете духовную пищу людям! Пусть ваши таланты будут оценены зрителями!" - написала Абдукаримова под атмосферным видео, снятым в пустом театральном зале.

Накануне Жулдыз Абдукаримова ответила на призывы "быть проще" и призвала не путать простоту с примитивностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2074500-demonstriruesh-tysyachu-lichnostey-zhuldyz-abdukarimova-rasskazala-o-rabote-v-teatre/

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