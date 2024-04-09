Макпал Исабекова: Когда-нибудь напишу книгу обо всем, что происходит в моей жизни

Казахстанская певица Макпал Исабекова поделилась откровениями в соцсети - артистка заявила, что переживает трудный период в жизни, о котором молодая мама думает рассказать в своей книге, передает NUR.KZ.

"Когда-нибудь напишу книгу обо всем, что происходит в моей жизни сейчас. Если это проверка на выносливость, дай Бог мне сил, мужества и мудрости пройти ее достойно. Я запомню этот этап как квантовый скачок. А пока выживаю, как умею, ради детей своих", - призналась Макпал.

Она намекнула, что проблемы не касаются ее отношений с мужем.

"Если бы я хотела сказать больше, я бы сказала. Вся жизнь не сводится только к отношениям между мужчиной и женщиной. У жизни есть другие плоскости, в моей, по крайней мере, точно. не мерьте по себе", - заявила она.

Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Ранее ожидающая второго малыша Макпал Исабекова приуныла, глядя на фото из молодости.