Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Макпал Исабекова: Когда-нибудь напишу книгу обо всем, что происходит в моей жизни

Опубликовано:

Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова поделилась откровениями в соцсети - артистка заявила, что переживает трудный период в жизни, о котором молодая мама думает рассказать в своей книге, передает NUR.KZ.

"Когда-нибудь напишу книгу обо всем, что происходит в моей жизни сейчас. Если это проверка на выносливость, дай Бог мне сил, мужества и мудрости пройти ее достойно. Я запомню этот этап как квантовый скачок. А пока выживаю, как умею, ради детей своих", - призналась Макпал.

Она намекнула, что проблемы не касаются ее отношений с мужем.

"Если бы я хотела сказать больше, я бы сказала. Вся жизнь не сводится только к отношениям между мужчиной и женщиной. У жизни есть другие плоскости, в моей, по крайней мере, точно. не мерьте по себе", - заявила она.

Сторис Макпал Исабековой
Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Ранее ожидающая второго малыша Макпал Исабекова приуныла, глядя на фото из молодости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2081456-makpal-isabekova-kogda-nibud-napishu-knigu-obo-vsem-chto-proishodit-v-moey-zhizni/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.