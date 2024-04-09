Диная продефилировала в мини-юбке и очаровала поклонников (видео)
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Казахстанская певица Диная появилась в мини-юбке и восхитила своих поклонников стройной фигурой и длинными ногами. Они оставили ей множество комплиментов под видео, передает NUR.KZ.
"Пока я в родительском доме, внутри произошел щелчок! Этот щелчок убрал многоточие и поставил точку!" - гласит подпись к видео.
Диная примерила наряд, который подписчики сравнили с формой стюардессы. На певице была белая футболка с ярким платком на шее и синяя мини-юбка. Образ завершили высокие сапожки.
"Стюардесса по имени Дина", "Красотка", "Давай, жги", "Обожаю", - написали ей в комментариях.
Ранее Диная рассказала о своей болезни - она заявила, что с таким диагнозом не ходят. Не так давно певица примерила чувственный образ и изумила своих подписчиков в соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2081525-dinaya-prodefilirovala-v-mini-yubke-i-ocharovala-poklonnikov-video/