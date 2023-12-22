"Волшебно": Диная в чувственном образе изумила фолловеров
Опубликовано:
Казахстанская певица Диная представила чувственный образ в своем Instagram-аккаунте. Пользователи соцсети остались без ума от ее перевоплощения, передает NUR.KZ.
Артистка отметила, что эта фотосессия создавалась с прекрасным настроением и душой.
"Образы создавали на ходу. Такое можно ожидать и от меня, и от самой Насти! Мне нравится работать, потому что "хочу и нравится", а не потому что "надо", - отметила она, поблагодарив фотографа Анастасию Власову за "работу в кайф".
"Красота", "Волшебно", "Шикарная", "Очень красиво", - гласят комментарии подписчиков, которые оставили свои "огонечки" и "сердечки" под публикацией.
Ранее романтический образ Динаи впечатлил Сеть. Певица также рассказала о своей болезни, она заявила, что "с таким диагнозом не ходят".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2052195-volshebno-dinaya-v-chuvstvennom-obraze-izumila-folloverov/