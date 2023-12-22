"Волшебно": Диная в чувственном образе изумила фолловеров

Казахстанская певица Диная представила чувственный образ в своем Instagram-аккаунте. Пользователи соцсети остались без ума от ее перевоплощения, передает NUR.KZ.

Артистка отметила, что эта фотосессия создавалась с прекрасным настроением и душой.

"Образы создавали на ходу. Такое можно ожидать и от меня, и от самой Насти! Мне нравится работать, потому что "хочу и нравится", а не потому что "надо", - отметила она, поблагодарив фотографа Анастасию Власову за "работу в кайф".

"Красота", "Волшебно", "Шикарная", "Очень красиво", - гласят комментарии подписчиков, которые оставили свои "огонечки" и "сердечки" под публикацией.

Ранее романтический образ Динаи впечатлил Сеть. Певица также рассказала о своей болезни, она заявила, что "с таким диагнозом не ходят".