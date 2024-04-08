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"Ты была бы потрясающей невестой": Мерьем Узерли появилась в свадебном платье

Опубликовано:

Мерьем Узерли
Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая полюбилась зрителям, сыграв роль Хюррем-султан в сериале "Великолепный век", появилась в подвенечном платье, передает NUR.KZ.

"Как я себя чувствовала в самом потрясающем свадебном платье мира? Нет слов", - написала Мерьем.

40-летняя актриса примерила пышное свадебное платье и фату и вызвала шквал эмоций у своих фанатов со всего мира.

"Свадебные съемки Хюррем и Сулеймана для альбома", "Ее величество Хюррем-султан", "Вы удивительная", "Просто вау", "Безусловная любовь", "Ты была бы потрясающей невестой", "Будущее Хюррем и Сулеймана в параллельной Вселенной", "Ты самая красивая и прекрасная", "Сидит, как султанша, как же ей идет такой образ", "Моя королева", - восхитились поклонники.

Недавно Мерьем Узерли побывала в Узбекистане. Она рассказала о цели своей поездки. Кинозвезда также показала, как выглядела 16 лет назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2080619-ty-byla-by-potryasayuschey-nevestoy-merem-uzerli-poyavilas-v-svadebnom-plate/

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