Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли рассказала, зачем прилетала в Узбекистан

Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли посетила Узбекистан - актрису пригласили выступить на лекции о женской независимости в Ташкенте, передает NUR.KZ.

В минувшую пятницу Мерьем Узерли сообщила о приезде в столицу Узбекистана - немецко-турецкая актриса показала, как ее встретили в Ташкенте. Исполнительницу роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век" пригласили в качестве спикера на лекцию о женской независимости. Узерли также поделилась секретами своего успеха.

"Спасибо за прием в Ташкенте, Узбекистан! Это все ради женской силы, чтобы сделать образовательный процесс более увлекательным и строить мосты. Как прекрасно, когда мы вдохновляем друг друга... Рука об руку, вместе.

Влюблена в Узбекистан - нет слов, чтобы описать ваше впечатляющее гостеприимство. От всего сердца, спасибо вам", - подписала актриса видео из Ташкента.

Мерьем Узерли также поделилась фотографиями, сделанными перед мероприятием - звезда "Великолепного века" выбрала деловой образ и предстала в светлом брючном костюме.

Не так давно Мерьем Узерли окунулась в ностальгию - популярная актриса показала, как выглядела 16 лет назад.