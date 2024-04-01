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Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли рассказала, зачем прилетала в Узбекистан

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Мерьем Узерли
Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли посетила Узбекистан - актрису пригласили выступить на лекции о женской независимости в Ташкенте, передает NUR.KZ.

В минувшую пятницу Мерьем Узерли сообщила о приезде в столицу Узбекистана - немецко-турецкая актриса показала, как ее встретили в Ташкенте. Исполнительницу роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век" пригласили в качестве спикера на лекцию о женской независимости. Узерли также поделилась секретами своего успеха.

"Спасибо за прием в Ташкенте, Узбекистан! Это все ради женской силы, чтобы сделать образовательный процесс более увлекательным и строить мосты. Как прекрасно, когда мы вдохновляем друг друга... Рука об руку, вместе.

Влюблена в Узбекистан - нет слов, чтобы описать ваше впечатляющее гостеприимство. От всего сердца, спасибо вам", - подписала актриса видео из Ташкента.

Мерьем Узерли также поделилась фотографиями, сделанными перед мероприятием - звезда "Великолепного века" выбрала деловой образ и предстала в светлом брючном костюме.

Не так давно Мерьем Узерли окунулась в ностальгию - популярная актриса показала, как выглядела 16 лет назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2076552-zvezda-velikolepnogo-veka-merem-uzerli-rasskazala-zachem-priletala-v-uzbekistan/

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