"Нереальная": отдыхающая на экзотическом острове звезда "Холостяка" показала фигуру в бикини

Участница шоу "Холостяк" Аида Уразбахтина поделилась красочными фото в своем Instagram-аккаунте. Девушка запечатлелась на берегу моря в разных бикини, а также эффектном платье, передает NUR.KZ.

"Жизнь", - подписала она фото, снятые на острове Маврикий.

На снимках Аида Уразбахтина попозировала в разных бикини, эффектном зеленом платье, спортивном ансамбле. Подписчики оценили не только красивые локации, но и ее идеальную фигуру. Об этом они написали ей в комментариях.

"Ты нереальная! Обожаю тебя, крошка!", "Красавица", "Богиня", "Выглядишь горячо и великолепно", "Топ", - отреагировали фолловеры, сопроводив публикацию "красными сердечками".

Мы также писали, что звезда шоу "Холостяк" Аида Уразбахтина показала бронзовый загар на пляжных фото. Она также попозировала в смелом купальнике и взволновала своих подписчиков.