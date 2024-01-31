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"Танцуй со мной": звезда шоу "Холостяк" показала бронзовый загар на пляжных фото

Опубликовано:

Аида Уразбахтина
Аида Уразбахтина. Фото: instagram.com/aida.offi

Участница шоу "Холостяк" Аида Уразбахтина разместила в своем Instagram-аккаунте пляжные фото и похвасталась стройными ногами. Девушку забросали комплиментами, передает NUR.KZ.

Российская модель показала фото, снятые на пляже. Аида надела объемный белый пуловер поверх купальника и показала длинные ноги.

"Танцуй со мной", - подписано под фото.

Подписчики оценили не только ее фигуру, но и ровный загар.

"Шоколадка", "Красавица", "Что мне сделать для встречи с тобой?", "Безумно красивая", "Светишься", - отметили они, щедро одарив публикацию "лайками" и оставив под ней смайлики в виде сердце и огня.

Ранее Аида Уразбахтина в оригинальном и смелом купальнике привела в восторг фолловеров. А ее соблазнительный образ ошеломил Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058402-tantsuy-so-mnoy-zvezda-shou-holostyak-pokazala-bronzovyy-zagar-na-plyazhnyh-foto/

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