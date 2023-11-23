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"Мечтаю о тебе": участница "Холостяка" в смелом купальнике привела в восторг фолловеров

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Аида Уразбахтина
Аида Уразбахтина. Фото: instagram.com/aida.offi

Участница шоу "Холостяк" Аида Уразбахтина разместила в Instagram фото в эффектном купальнике с глубоким вырезом и тут же получила в свой адрес лестные отзывы, передает NUR.KZ.

Аида запечатлелась во время отдыха в Дубае. На ней зеленый купальник необычного дизайна с глубоким декольте. Распущенные длинные волосы девушки добавляют пляжному образу романтичности.

"Ставьте себя в приоритет", - отметила она.

Подписчики, а их у Аиды около 900 тысяч в Instagram, оценили не только ее look, но и фигуру.

"Великолепная", "Моя любовь", "Аида, как всегда, вкусный и свежий продукт", "Очень красивая, живу в Москве и все мечтаю о тебе", "Точно Дубай?", "Идеальная", - высказались восхищенные комментаторы.

Мы также писали, что Аида Уразбахтина в модном аутфите впечатлила Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2047299-mechtayu-o-tebe-uchastnitsa-holostyaka-v-smelom-kupalnike-privela-v-vostorg-folloverov/

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