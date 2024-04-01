"Нужно арестовать за превышение красоты!": Лидо продемонстрировала стильный весенний аутфит

Казахстанская певица Лидо показала новый образ и собрала лестные отзывы в соцсети. Мать четверых детей услышала в свой адрес массу комплиментов от фанатов, передает NUR.KZ.

"Вы готовы к этому?" - спросила Лидо своих подписчиков.

Ее эффектный весенний образ не могли не оценить подписчики. Многодетная мать похвасталась не только своим вкусом, но и безупречной фигурой.

"Как всегда, шикарно", "Лидо, здесь кого-то нужно арестовать за превышение красоты!", "Шикарная, как всегда", "Талантливый человек талантлив во всем", "Глаз не оторвать", "Вы шикарная", "Стильная", "Роскошная Лидия, как всегда на стиле", - отреагировали пользователи соцсети на ее публикацию.

Не так давно Лидия Досалина стала роковой брюнеткой. Она также покрасовалась в стильных аутфитах.